2 сентября 2022 ПЯТНИЦА
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Открыт прием работ на конкурс «Дом. Дерево. Дитя»

Новости
Открыт прием работ на конкурс «Дом. Дерево. Дитя»

Стартовал ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя». Этот конкурс традиционно проводит министерство труда и социальной защиты Саратовской области в целях создания положительного имиджа региона, привлекательного для проживания.

В конкурсе могут принять участие участники программы переселения соотечественников и учащиеся общеобразовательных учреждений области.

На конкурс принимаются работы в следующих жанрах – фоторабота, детский рисунок, рассказ. Материалы (заявка и конкурсные работы) принимаются с сегодняшнего дня по 21 октября 2022 года включительно с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:48) по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, 13, каб. 901, телефон 8-(8452) 49-91-33. Свои работы участники конкурса также могут прислать на адрес электронной почты minzansarobl@mail.ru (с пометкой «На конкурс»).

Победители получат памятные призы и дипломы. Кроме того, лучшие работы будут опубликованы в тематическом журнале по итогам года.

Подробнее об условиях участия и номинациях можно узнать в положении о конкурсе «Дом. Дерево. Дитя», размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты области.