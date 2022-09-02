В жюри фестиваля «Саратовские страдания» работают ведущие кинематографисты России

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Председателем жюри главного конкурса фестиваля будет режиссёр и руководитель мастерской неигрового кино Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Михаил Железников. Он неоднократно был участником «Саратовских страданий» прошлых лет и является лауреатом российских и международных фестивалей в Германии, Франции, США, Японии.Также в состав жюри международной программы входят:Ирина Горелик – режиссёр, критик, драматург и главный режиссёр Иерусалимского театра «Микро» (Иерусалим, Израиль).Дмитрий Кубасов – режиссёр, участник фестивалей в Локарно и Йиглаве, выпускник школы документального кино Марины Разбежкиной и куратор мастерской неигрового кино Московской школы нового кино. На фестивале 2011 года его картина «Таня 5-я» выиграла приз за лучший дебют.Наталья Рябчикова – историк кино, переводчик, доктор философии Питтсбургского университета, преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ, редактор журнала «Искусство кино».Мохаммед Виджан Аднан Мохаммед – преподаватель кафедры кино и театра Университета Диялы (Баакуба, Ирак).Габриель Сушери – директор фестиваля цифрового искусства (Клермон-Ферран, Франция).Ольга Харитонова - журналист, заведующая литературной частью Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова, арт-директор театрального фестиваля им. Янковского.