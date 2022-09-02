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Сегодня стартует проект "Большое чтение в Саратовской области"

Новости
Сегодня стартует проект "Большое чтение в Саратовской области"

В рамках проекта «Большое чтение в Саратовской области» пройдет 26-ая осенняя сессия – «В краю моем история России»: презентация книги П. С. Полякова и К. К. Кузнецова «Петр Великий». Мероприятия сессии проводятся в год празднования 350-летия со дня рождения первого императора Всероссийского Петра Великого.

Проект откроется 2 сентября 2022 г. в 13.30 в МАОУ «Гимназия №1» (ул. Мичурина, 88) с возложения цветов к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

В круглом столе «Презентация книги: графического романа П. С. Полякова и К. К. Кузнецова «Петр Великий» на русском и сербском языках» примут участие заместитель генерального директора по библиотечной работе ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Мария Владимировна Белоколенко и библиотекарь Центра славянских культур ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Светлана Сергеевна Зимодро. Ведущая – директор МАОУ «Гимназия №1», кандидат педагогических наук Ирина Родионовна Гайнутдинова.

Презентация проекта «Мировая билингвальная библиотека современной литературы» и первой его книги: графического романа П. С. Полякова и К. К. Кузнецова «Петр Великий» на русском и сербском языках состоится в 16.00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки (ул. Московская, 66). Участники проекта узнают, как в оккупированном Белграде в журнале «Политикин забавник» художнику Константину Кузнецову в 1940–1941 гг. удалось опубликовать яркий комикс «Пётр Великий».

Гости сессии познакомятся с книжно-иллюстративными выставками из фондов Областной универсальной научной библиотеки: «Деяния Великого Петра»: из фонда отдела редких книг и «В краю моем история России». Экскурсию по выставкам проведет заведующая отделом краеведческой литературы ГУК «ОУНБ» Елена Евгеньевна Крянева.

Мероприятия проекта продолжатся 3 сентября 2022 г. в Петровском муниципальном районе Саратовской области, где в 11.30 состоится торжественное открытие библиотеки нового поколения «Модельная библиотека – мир новых возможностей». Ведущая – директор МУК «Централизованная библиотечная система Петровского муниципального района Саратовской области» Инна Григорьевна Голованова.

В 15.30 в библиотеке состоится презентация проекта «Мировая билингвальная библиотека современной литературы» и первой его книги: графического романа П. С. Полякова и К. К. Кузнецова «Петр Великий» на русском и сербском языках. Ведущие – заместитель генерального директора по библиотечной работе ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Мария Владимировна Белоколенко и директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Анатольевна Канушина.