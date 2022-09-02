Жителей региона приглашают присоединиться к акции "Диктант Победы"
3 сентября 2022 года в 15.00 начнется Всероссийская историческая акция «Диктант Победы».
На территории региона будут открыты более 570 площадок почти во всех муниципальных районах области.
Участником Диктанта Победы может стать любой желающий. Для этого регистрируйтесь на сайте диктантпобеды.рф (https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/)или в мобильном приложении «Диктант Победы». Адрес ближайшей площадки можно найти там же.
Успешное написание «Диктанта Победы» будет засчитываться при поступлении в вуз.