2 сентября 2022 ПЯТНИЦА
Новости
12:35 | 02 сентября
Открыт прием работ на конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
11:38 | 02 сентября
В жюри фестиваля «Саратовские страдания» работают ведущие кинематографисты России
10:45 | 02 сентября
Сегодня стартует проект "Большое чтение в Саратовской области"
09:49 | 02 сентября
Саратовский профессор отметил удобство трехдневного голосования
09:00 | 02 сентября
Жителей региона приглашают присоединиться к акции "Диктант Победы"
17:34 | 01 сентября
Актер Максим Назаров анонсировал бренд мужского нижнего белья «Чистые»
17:00 | 01 сентября
5,5 миллионов тонн зерна собрано в Саратовской области
16:21 | 01 сентября
Московские эксперты уверены – старый аэропорт Саратова– место для нового умного пространства
15:57 | 01 сентября
118 детей из Донбасса отправились в саратовские школы
15:05 | 01 сентября
В Саратове прошел ежегодный молодёжный фестиваль уличной культуры
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Жителей региона приглашают присоединиться к акции "Диктант Победы"

Новости
Жителей региона приглашают присоединиться к акции "Диктант Победы"

3 сентября 2022 года в 15.00 начнется Всероссийская историческая акция «Диктант Победы».

На территории региона будут открыты более 570 площадок почти во всех муниципальных районах области.

Участником Диктанта Победы может стать любой желающий. Для этого регистрируйтесь на сайте диктантпобеды.рф (https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/)или в мобильном приложении «Диктант Победы». Адрес ближайшей площадки можно найти там же.

Успешное написание «Диктанта Победы» будет засчитываться при поступлении в вуз.