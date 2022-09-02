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Саратовский профессор отметил удобство трехдневного голосования

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Иван Коновалов, руководитель Центра социально-политических исследований Института законотворчества СГЮА, профессор прокомментировал удобство трехдневного голосования на предстоящих в сентябре выборах в Саратовской области.

Совсем скоро нас ожидает значимое для жителей всего региона событие – единый день голосования. Это значит, что в этот период одновременно пройдут выборы во многих регионах страны. Жители Саратовской области будут одновременно голосовать за кандидатов на должность губернатора области, депутатов Саратовской областной Думы и органов местного самоуправления. Мероприятие масштабное, кандидатов зарегистрировано много и избирателям зачастую требуется больше времени, чтобы определиться со своим выбором.

Для удобства избирателей в нашей области голосование будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Это, во-первых, позволит избежать больших очередей на избирательных участках.

Во-вторых, каждый сможет выбрать для себя удобный день для голосования. Таким образом дачники, пожилые люди и студенты могут проголосовать в удобное для них время на своем участке в регионе. Кроме них, это удобно тем, у кого свои планы или рабочий график, где выходные дни не выпадают на воскресенье.

И в-третьих, такой формат голосования удобен для избирательных комиссий. Голосование в несколько дней позволяет минимизировать ошибки в работе членов комиссии при большом количестве обрабатываемой информации. Общественные наблюдатели на участках могут более эффективно отслеживать процесс голосования и так же исключить нарушения.

Все перечисленное, безусловно, делает избирательный процесс открытым и легитимным.