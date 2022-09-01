5,5 миллионов тонн зерна собрано в Саратовской области

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Сразу три района с намолотом 300 000 тонн стали лидерами жатвы: Пугачевский МР — 328 тыс. тонн, Балашовский МР — 304 тыс. тонн, Екатериновский МР — 302 тыс. тонн.В пяти районах – Калининском, Ершовском, Краснокутском, Энгельсском и Перелюбском намолочено более 200 000 тонн. 19 районов намолотили свыше 100 000 тонн.Уборка озимых завершена. При средней урожайности 35,1 ц/га валовой сбор составил 4 млн 307 тыс. тонн, из которых озимой пшеницы - 4 млн 129 тыс. тонн.«Помимо рекордного валового сбора в 6 млн тонн и более, который область достигала три раза за всю историю, впервые в истории Саратовской области в этом году достигнута рекордная урожайность 35 ц/га», - сказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.