1 сентября 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:34 | 01 сентября
Актер Максим Назаров анонсировал бренд мужского нижнего белья «Чистые»
17:00 | 01 сентября
5,5 миллионов тонн зерна собрано в Саратовской области
16:21 | 01 сентября
Московские эксперты уверены – старый аэропорт Саратова– место для нового умного пространства
15:57 | 01 сентября
118 детей из Донбасса отправились в саратовские школы
15:05 | 01 сентября
В Саратове прошел ежегодный молодёжный фестиваль уличной культуры
14:00 | 01 сентября
Три школы области капитально отремонтированы в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий
13:26 | 01 сентября
Единый день голосования пройдет под эгидой региональной повестки
12:19 | 01 сентября
В рамках Дня знаний в школах Саратовской области прошла акция «Самолетик будущего»
10:52 | 01 сентября
Сегодня стартовал второй день Просветительского марафона «Знание»
09:57 | 01 сентября
Молодежь будет предлагать депутатам законодательные инициативы
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Московские эксперты уверены – старый аэропорт Саратова– место для нового умного пространства

Новости


В город на Волге начали съезжаться участники I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».

Цели Игр – эффективный диалог бизнеса и власти через спорт и здоровый образ жизни. Также предполагаются дискуссии о городской среде в новом формате.

Сергей Худяков, заместитель директора по развитию одной крупной московской кампании намерен рассказать на деловой площадке об умной территории, которая уже существует.

«Проект реализуется в Московской области в Дмитровском районе в 20 км от МКАД. Это ЖК Инноград «Город мечты». Там уже есть многое из того, что делает жизнь людей экономичнее, экологичнее, комфортнее, безопаснее. На улице –э то «умные» светофоры, датчики движения, солнечные батареи и т.д. В самих домах –инновационные установки в жилищно-коммунальной сфере (от очистки дождевой воды до подогрева оконных стекол зимой) и выполняющие массу других задач. По сути – это слияние цифровизации и жилого пространства. Это целый комплекс новых идей под одной крышей. За этим будущее.

У вас такой проект мини-города будущего можно осуществить, например, в районе старого аэропорта, где предполагается жилая современная застройка.

Мне будет очень интересно пообщаться с коллегами «на одной волне», я думаю, нам есть что обсудить, чем поделиться, может быть, выйти на совместные проекты», - рассказал участник деловой программы Игр.

Сергей Худяков отметил, что Саратов – это его родной город, и ему приятно видеть, как тот преображается в последнее время: ремонтируются дороги, обновляются тротуары, появляются зеленые зоны отдыха для горожан, открываются различные выставки в музеях.

Напомним, церемония открытия I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» состоится завтра в Саратове на Набережной Космонавтов.