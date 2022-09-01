Московские эксперты уверены – старый аэропорт Саратова– место для нового умного пространства

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Цели Игр – эффективный диалог бизнеса и власти через спорт и здоровый образ жизни. Также предполагаются дискуссии о городской среде в новом формате.Сергей Худяков, заместитель директора по развитию одной крупной московской кампании намерен рассказать на деловой площадке об умной территории, которая уже существует.«Проект реализуется в Московской области в Дмитровском районе в 20 км от МКАД. Это ЖК Инноград «Город мечты». Там уже есть многое из того, что делает жизнь людей экономичнее, экологичнее, комфортнее, безопаснее. На улице –э то «умные» светофоры, датчики движения, солнечные батареи и т.д. В самих домах –инновационные установки в жилищно-коммунальной сфере (от очистки дождевой воды до подогрева оконных стекол зимой) и выполняющие массу других задач. По сути – это слияние цифровизации и жилого пространства. Это целый комплекс новых идей под одной крышей. За этим будущее.У вас такой проект мини-города будущего можно осуществить, например, в районе старого аэропорта, где предполагается жилая современная застройка.Мне будет очень интересно пообщаться с коллегами «на одной волне», я думаю, нам есть что обсудить, чем поделиться, может быть, выйти на совместные проекты», - рассказал участник деловой программы Игр.Сергей Худяков отметил, что Саратов – это его родной город, и ему приятно видеть, как тот преображается в последнее время: ремонтируются дороги, обновляются тротуары, появляются зеленые зоны отдыха для горожан, открываются различные выставки в музеях.Напомним, церемония открытия I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» состоится завтра в Саратове на Набережной Космонавтов.