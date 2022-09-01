1 сентября 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:57 | 01 сентября
118 детей из Донбасса отправились в саратовские школы
15:05 | 01 сентября
В Саратове прошел ежегодный молодёжный фестиваль уличной культуры
14:00 | 01 сентября
Три школы области капитально отремонтированы в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий
13:26 | 01 сентября
Единый день голосования пройдет под эгидой региональной повестки
12:19 | 01 сентября
В рамках Дня знаний в школах Саратовской области прошла акция «Самолетик будущего»
10:52 | 01 сентября
Сегодня стартовал второй день Просветительского марафона «Знание»
09:57 | 01 сентября
Молодежь будет предлагать депутатам законодательные инициативы
09:00 | 01 сентября
Лада Мокроусова о подготовке районных МБУ к зиме: «Нужно заранее выстроить систему и обсудить все существующие проблемы и запросы»
20:03 | 31 августа
Игорь Комаров провел совещание о подготовке к Единому дню голосования в регионах ПФО
17:00 | 31 августа
В саратовской консерватории состоится фестиваль "Сотворчество"
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118 детей из Донбасса отправились в саратовские школы

Новости


Для ребят были организованы торжественные линейки и праздничные мероприятия.

Своих детей на школьную линейку проводили и многодетные родители Наталья и Дмитрий Рыбка, проживающие в социально-оздоровительном центре «Ударник». Этот день особый для них - дочка Даша пошла в первый класс, а старший сын Даниил в этом учебном году заканчивает школу.

«Это серьезный и важный этап в жизни детей. Я благодарен за такой радушный прием и заботу о нас. Сегодняшний праздник мы встречаем с самыми позитивными эмоциями», - делится впечатлениями глава семейства Дмитрий.
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