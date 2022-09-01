118 детей из Донбасса отправились в саратовские школы
Для ребят были организованы торжественные линейки и праздничные мероприятия.
Своих детей на школьную линейку проводили и многодетные родители Наталья и Дмитрий Рыбка, проживающие в социально-оздоровительном центре «Ударник». Этот день особый для них - дочка Даша пошла в первый класс, а старший сын Даниил в этом учебном году заканчивает школу.
«Это серьезный и важный этап в жизни детей. Я благодарен за такой радушный прием и заботу о нас. Сегодняшний праздник мы встречаем с самыми позитивными эмоциями», - делится впечатлениями глава семейства Дмитрий.