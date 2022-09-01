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В Саратове прошел ежегодный молодёжный фестиваль уличной культуры

Новости


В Саратове на Новой набережной состоялся масштабный праздник спорта, молодости и энергии – II ежегодный Саратовский молодёжный фестиваль уличной культуры.

В этом году значительно выросла география фестиваля. Участниками стали сильнейшие спортсмены из Самарской, Ульяновской и Волгоградской областей, а также из городов Саратовской области.

Борьба за призы Фестиваля развернулась на шести специально оборудованных площадках.

В рамках Фестиваля проводились соревнования по стритболу (200 участников), пляжному волейболу (60 участников), воздушно-силовой атлетики (120 участников); функциональному многоборью (30 участников), армрестлингу (50 участников). Всего гостями Фестиваля стали более 2500 человек.

На площадке воркаута проходили чемпионат и Первенство Саратовской области по воздушно-силовой атлетике и командные соревнования в дисциплинах фристайл и троеборье. Эти соревнования проводились в рамках проекта «Воркаут-десант», реализуемого при поддержке Министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области.

Кроме медалей и кубков, в командных дисциплинах за первое место были предусмотрены предоставленные спонсорами Фестиваля денежные призы - по 30 тысяч рублей.

В дисциплине командный воркаут-фристайл, приз в размере 30 000 рублей забрала команда «Ракета» в составе Тимура Пчелинцева (Саратов), Асхата Машаева (Красный Кут), Юрия Халова (Балаково).

В дисциплине командный воркаут-троеборье выиграла команда «Хвалынские балаковцы» в составе Владимира Гульбина (Хвалынск), Антона Моисеева (Балаково) и Григория Вдовенко (Хвалынск).
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