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В рамках Дня знаний в школах Саратовской области прошла акция «Самолетик будущего»

Новости


1 сентября во всех школах региона, реализующих проект «Навигаторы детства», состоялись линейки. Организаторами стали советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Советники по воспитательной работе заложили традицию «Самолетик будущего»: выпускники написали на бумажных самолетиках напутственные слова для первоклассников. В первый учебный день дети прочтут пожелания и узнают легенду о символе проекта. Затем они поместят самолетики во временную капсулу, чтобы вернуться к теплым воспоминаниям через год.

«Самолетик «Навигатор» не похож на большие авиалайнеры, свои рейсы он совершает не по расписанию – спешит туда, где ребенку или взрослому нужны помощь и вера в чудо. Как только услышит «Навигатор», что в сердце человека зарождается новая мечта, он спешит с доброй вестью туда, выстраивая новый маршрут от Калининграда до Камчатки», – гласит легенда проекта.

Напомним, конкурс «Навигаторы детства» дал страт проекту по формированию кадрового резерва советников директоров школ по воспитательной работе в России в 2021 году, в котором были определены 10 пилотных регионов для запуска программы. С нового учебного года к ним присоединилась Саратовская область.

Министерство образования области
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