Три школы области капитально отремонтированы в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий
«В Саратовской области, как и в целом по стране, многое делается для получения качественного образования и творческого развития подрастающего поколения. Огромное внимание уделяется сельским школам. Так, в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий завершено строительство пристройки к школе с. Репное Балашовского района, капитально отремонтировано три школы в Ивантеевском и проведен ремонт двух спортивных площадок в Балаковском районе», - рассказал в День знаний зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.
Все школы нашей области оснащаются новым современным оборудованием. В конце августа врио Губернатора Романом Бусаргиным поставлена задача по оснащению спортзалов в сельских школах.
Большое внимание в последние годы уделяется профессиональному образованию и популяризации аграрных профессий. Связующим звеном между школой и вузом стали агроклассы, которые помогают узнать азы профессии и сделать осознанный выбор. Сейчас в Саратовской области открыто и действует 74 агрокласса в различных муниципальных районах.
Ежегодно в Саратов стремятся вчерашние выпускники со всей России и из-за рубежа для получения высшего образования в одном из ведущих аграрных вузов страны - Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. На сегодняшний день здесь обучается порядка 11000 человек.