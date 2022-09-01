Три школы области капитально отремонтированы в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий

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Все школы нашей области оснащаются новым современным оборудованием. В конце августа врио Губернатора Романом Бусаргиным поставлена задача по оснащению спортзалов в сельских школах.Большое внимание в последние годы уделяется профессиональному образованию и популяризации аграрных профессий. Связующим звеном между школой и вузом стали агроклассы, которые помогают узнать азы профессии и сделать осознанный выбор. Сейчас в Саратовской области открыто и действует 74 агрокласса в различных муниципальных районах.Ежегодно в Саратов стремятся вчерашние выпускники со всей России и из-за рубежа для получения высшего образования в одном из ведущих аграрных вузов страны - Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. На сегодняшний день здесь обучается порядка 11000 человек.