Сегодня стартовал второй день Просветительского марафона «Знание»

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Главными темами первого дня в Москве стали искусство убеждения, высокие технологии, язык искусства, финансовые вызовы и интернет-пространство.Открыл московский трек председатель правления Сбербанка - Герман Греф, посвятив свое выступление новым технологиям и их роли в нашей жизни.О силе слова и науке убеждать говорил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он подсказал, чему нужно научиться, чтобы убедить в своих словах собеседников любого уровня.О стирающем социальные и политические границы языке уличного искусства рассказали гости из Мексики — стрит-арт художники Кока Энгельберт Серна и Фарид Руэда.