Сегодня стартовал второй день Просветительского марафона «Знание»
Первый день марафона «Знание» завершился, оставив множество ярких впечатлений, но впереди ещё много интересного. В течение трех дней зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое другое.
Главными темами первого дня в Москве стали искусство убеждения, высокие технологии, язык искусства, финансовые вызовы и интернет-пространство.
Открыл московский трек председатель правления Сбербанка - Герман Греф, посвятив свое выступление новым технологиям и их роли в нашей жизни.
О силе слова и науке убеждать говорил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он подсказал, чему нужно научиться, чтобы убедить в своих словах собеседников любого уровня.
О стирающем социальные и политические границы языке уличного искусства рассказали гости из Мексики — стрит-арт художники Кока Энгельберт Серна и Фарид Руэда.