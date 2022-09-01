1 сентября 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:57 | 01 сентября
118 детей из Донбасса отправились в саратовские школы
15:05 | 01 сентября
В Саратове прошел ежегодный молодёжный фестиваль уличной культуры
14:00 | 01 сентября
Три школы области капитально отремонтированы в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий
13:26 | 01 сентября
Единый день голосования пройдет под эгидой региональной повестки
12:19 | 01 сентября
В рамках Дня знаний в школах Саратовской области прошла акция «Самолетик будущего»
10:52 | 01 сентября
Сегодня стартовал второй день Просветительского марафона «Знание»
09:57 | 01 сентября
Молодежь будет предлагать депутатам законодательные инициативы
09:00 | 01 сентября
Лада Мокроусова о подготовке районных МБУ к зиме: «Нужно заранее выстроить систему и обсудить все существующие проблемы и запросы»
20:03 | 31 августа
Игорь Комаров провел совещание о подготовке к Единому дню голосования в регионах ПФО
17:00 | 31 августа
В саратовской консерватории состоится фестиваль "Сотворчество"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Сегодня стартовал второй день Просветительского марафона «Знание»

Новости
Сегодня стартовал второй день Просветительского марафона «Знание»

Первый день марафона «Знание» завершился, оставив множество ярких впечатлений, но впереди ещё много интересного. В течение трех дней зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое другое.

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Открыл московский трек председатель правления Сбербанка - Герман Греф, посвятив свое выступление новым технологиям и их роли в нашей жизни.

О силе слова и науке убеждать говорил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он подсказал, чему нужно научиться, чтобы убедить в своих словах собеседников любого уровня.

О стирающем социальные и политические границы языке уличного искусства рассказали гости из Мексики — стрит-арт художники Кока Энгельберт Серна и Фарид Руэда.