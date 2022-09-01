Молодежь будет предлагать депутатам законодательные инициативы

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Образовательная площадка объединила около 100 амбициозных, мыслящих, активных участников. О структуре организации и ее истории участникам рассказал Заместитель председателя «Молодой Гвардии» Иван Дзюбан. В форуме также принял участие министр молодежной политики и спорта Роман Грибов. Он анонсировал ребятам программу «Игр умных городов» и рассказал о молодежной политике. О бойцах Саратовской области на территориях ДНР и ЛНР, а также тонкостях специальной военной операции рассказал Герой России Александр Янклович.Кроме того, для участников форума состоялась пленарная дискуссия с представителями фракции «Единая Россия» в областном парламенте Алексеем Антоновым и Юлией Литневской..В завершение форума выступил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Калигин.По итогам форума участники и организаторы договорились о сотрудничестве с органами власти региона о развитии молодёжи в районах. Также было предложено создать механизм, с помощью которого молодёжь сможет предлагать власти свои законодательные механизмы.«Форум помог активистам лучше понять работу политических деятелей, узнать о развитии социальных, патриотических и медийных проектов в регионе. Несомненно, ценным опытом для всех стало общение с первыми лицами. Все гости с энтузиазмом отвечали на интересующие вопросы участников», — поделился организатор форума Данила Жулидов.