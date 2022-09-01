Лада Мокроусова о подготовке районных МБУ к зиме: «Нужно заранее выстроить систему и обсудить все существующие проблемы и запросы»

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«Мы собрались сегодня, чтобы обсудить новый формат работы - теперь уборкой снега занимаются МБУ районов, нужно заранее выстроить систему и обсудить все существующие проблемы и запросы», - обратилась к присутствующим Лада Мокроусова. Она также подчеркнула, что ответственность за уборку улиц областного центра несут лично главы администраций районов и департамента Гагаринского района.Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев доложил о работе структурного подразделения по подготовке к зимнему периоду. Он подчеркнул, что в настоящее время в муниципальных учреждениях имеется 315 единиц техники.Отдельно руководитель муниципалитета акцентировала внимание на необходимом ремонте снегоуборочной техники и закупке противогололедных материалов. «Ставлю задачу решить вопрос до наступления холодов», - обозначила позицию Лада Мокроусова.В ближайшие дни будет проведена ревизия и ремонт навесного оборудования комбинированной техники, используемой в зимний период.Генеральный директор МУПП «СГЭТ» Владимир Прохоров доложил, что в готовности предприятия есть 11 снегоочистителей для расчистки трамвайных путей.«Важно уже сейчас найти понимание с руководителями управляющих организаций. Ежегодно фиксируется множество жалоб жителей именно на состояние придомовых территорий. Надо понимать, каким количеством техники располаг