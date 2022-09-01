b]Игорь Комаров провел совещание о подготовке к Единому дню голосования в регионах ПФО

просмотров: 32

На совещании обсудили вопросы подготовки к Единому дню голосования, охраны правопорядка и антитеррористической защищенности, а также соблюдения предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.Говоря о предстоящих выборах, полпред Президента РФ обратил внимание, что 11 сентября в округе состоятся 814 избирательных кампаний. Выборы пройдут во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат порядка 4,4 тыс. мандатов и выборных должностей – это 8% от всех мандатов в Приволжском федеральном округе.Обращаясь к участникам совещания, Игорь Комаров отметил рост общественной поддержки Президента России Владимира Путина, что способствует повышению доверия ко всей системе органов власти федерального и регионального уровней.«Избирательная кампания в этом году проходит в условиях специальной военной операции. В этой связи очевидна консолидация всех патриотически настроенных сил и граждан. Наша общая задача – сделать все необходимое для обеспечения общественно-политической стабильности внутри страны. Это возможно при тесном взаимодействии всех уровней власти, оперативном реагировании на запросы людей», – сказал полпред Президента РФ в ПФО.Игорь Комаров подчеркнул, что при подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан. Безусловным приоритетом, по словам полномочного представителя, остаются охрана общественного порядка, обеспечение законности и легитимности в Единый день голосования.По итогам совещания полпред Игорь Комаров выразил уверенность, что выборы в этом году, продолжительность которых в разных регионах будет отличаться – от одного до трех дней (с 9 по 11 сентября), пройдут на высоком организационном уровне.В Саратовской области выборы губернатора региона и депутатов Саратовской областной думы седьмого созыва пройдут 9, 10, 11 сентября.