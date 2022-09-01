1 сентября 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:03 | 01 сентября
b]Игорь Комаров провел совещание о подготовке к Единому дню голосования в регионах ПФО
17:00 | 31 августа
В саратовской консерватории состоится фестиваль "Сотворчество"
16:12 | 31 августа
Саратовские железнодорожники поддержали экологическую акцию «Вода России»
15:21 | 31 августа
Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права СГУ им.Н.Г.Чернышевского Дарья Кондращенко: «Избирательная система нашей страны достаточно прозрачна и справедлива
14:23 | 31 августа
Эксперт SuperJob рассказал, когда саратовцам выгоднее брать отпуск в 2023 году тем, кто получает оклад и работает пятидневную рабочую неделю
13:28 | 31 августа
В Саратове провели финальные занятия «Школы социальной активности граждан старшего поколения»
12:35 | 31 августа
С 8 по 14 сентября в Саратове в Девятнадцатый раз пройдёт Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
11:44 | 31 августа
Лада Мокроусова: «Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах»
10:50 | 31 августа
SuperJob: жители Саратова счастливы на 3,51 балла из 5
09:55 | 31 августа
Августовское совещание педагогов дало старт новому учебному году
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

b]Игорь Комаров провел совещание о подготовке к Единому дню голосования в регионах ПФО

Новости


31 августа 2022 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видео-конференц-связи провел совещание с главными федеральными инспекторами и руководителями территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в регионах округа.

На совещании обсудили вопросы подготовки к Единому дню голосования, охраны правопорядка и антитеррористической защищенности, а также соблюдения предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.
Говоря о предстоящих выборах, полпред Президента РФ обратил внимание, что 11 сентября в округе состоятся 814 избирательных кампаний. Выборы пройдут во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат порядка 4,4 тыс. мандатов и выборных должностей – это 8% от всех мандатов в Приволжском федеральном округе.
Обращаясь к участникам совещания, Игорь Комаров отметил рост общественной поддержки Президента России Владимира Путина, что способствует повышению доверия ко всей системе органов власти федерального и регионального уровней.
«Избирательная кампания в этом году проходит в условиях специальной военной операции. В этой связи очевидна консолидация всех патриотически настроенных сил и граждан. Наша общая задача – сделать все необходимое для обеспечения общественно-политической стабильности внутри страны. Это возможно при тесном взаимодействии всех уровней власти, оперативном реагировании на запросы людей», – сказал полпред Президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул, что при подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан. Безусловным приоритетом, по словам полномочного представителя, остаются охрана общественного порядка, обеспечение законности и легитимности в Единый день голосования.

По итогам совещания полпред Игорь Комаров выразил уверенность, что выборы в этом году, продолжительность которых в разных регионах будет отличаться – от одного до трех дней (с 9 по 11 сентября), пройдут на высоком организационном уровне.

В Саратовской области выборы губернатора региона и депутатов Саратовской областной думы седьмого созыва пройдут 9, 10, 11 сентября.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код