В саратовской консерватории состоится фестиваль "Сотворчество"

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В Сотворчестве - 2022 объединились Саратовская и Московская консерватории, Всероссийские филармонические сезоны и Центр электроакустической музыки Московской консерватории. Форум приурочен к празднованию 110-летия СГК имени Л.В. Собинова.В программе фестиваля на площадках консерватории пройдут: концерт-открытие (19 сентября) мультимедийные концерты Ceam Artists (20, 21 сентября), лекции, творческие встречи, мастер-классы, уникальный выставочный проект "Исходные коды" Алины Белоусовой, круглый стол и музыка разных эпох и стилей.Мейнстрим форума — современное композиторское творчество, одно из самых актуальных его течений: электронная музыка, электроакустическая композиция.Подробная программа и информация о фестивале доступны на сайте консерватории