В саратовской консерватории состоится фестиваль "Сотворчество"
С 19 по 22 сентября в рамках Национального проекта "Культура" в консерватории состоится фестиваль Сотворчество. Художественный руководитель фестиваля - главный редактор Национальной газеты "Музыкальное обозрение" Андрей Устинов.
В Сотворчестве - 2022 объединились Саратовская и Московская консерватории, Всероссийские филармонические сезоны и Центр электроакустической музыки Московской консерватории. Форум приурочен к празднованию 110-летия СГК имени Л.В. Собинова.
В программе фестиваля на площадках консерватории пройдут: концерт-открытие (19 сентября) мультимедийные концерты Ceam Artists (20, 21 сентября), лекции, творческие встречи, мастер-классы, уникальный выставочный проект "Исходные коды" Алины Белоусовой, круглый стол и музыка разных эпох и стилей.
Мейнстрим форума — современное композиторское творчество, одно из самых актуальных его течений: электронная музыка, электроакустическая композиция.
Подробная программа и информация о фестивале доступны на сайте консерватории