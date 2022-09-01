Саратовские железнодорожники поддержали экологическую акцию «Вода России»

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В ходе мероприятия железнодорожники очистили береговую линию озера Верхнее, собрав 3,6 кубометра отходов. В частности, был убран бытовой и строительный мусор, стеклянные и пластиковые бутылки, а также канистры, битые стекла и покрышки.Собранный мусор был отправлен на мусоросортировочный завод.Сотрудники Приволжской железной дороги традиционно поддерживают экологические акции, проводимые в регионах с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, на магистрали реализуются проекты и акции по селективному сбору вторичных ресурсов, ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев.