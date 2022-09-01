Саратовские железнодорожники поддержали экологическую акцию «Вода России»
Саратовские железнодорожники приняли участие в экологической акции «Вода России», организованной в районе парка Победы на Соколовой горе.
В ходе мероприятия железнодорожники очистили береговую линию озера Верхнее, собрав 3,6 кубометра отходов. В частности, был убран бытовой и строительный мусор, стеклянные и пластиковые бутылки, а также канистры, битые стекла и покрышки.
Собранный мусор был отправлен на мусоросортировочный завод.
Сотрудники Приволжской железной дороги традиционно поддерживают экологические акции, проводимые в регионах с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, на магистрали реализуются проекты и акции по селективному сбору вторичных ресурсов, ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев.