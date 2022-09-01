Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права СГУ им.Н.Г.Чернышевского Дарья Кондращенко: «Избирательная система нашей страны достаточно прозрачна и справедлива

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«Избирательная система нашей страны достаточно прозрачна и справедлива. В частности, она отличается объективностью формирования состава избирательных комиссий. Законом предусмотрен открытый перечень субъектов, которые вносят предложения по их составу. В отличие от ряда зарубежных стран, где голоса считают лишь представители органов государственной власти, в России процедура подсчета голосов находится в руках гражданского общества. Это связано с тем, что членов ряда комиссий предлагают политические партии, общественные организации, а также сами избиратели. То есть собрания жителей также могут выдвинуть своих представителей по месту учебы, работы или проживания. Немаловажен и тот факт, что в состав комиссий входят представители разных партий, как крупных парламентских, так и малых, которые также имеют своих сторонников. Это положительно характеризует российскую избирательную систему, потому что такая практика действует не везде. Например, в США голоса считают представители партии, которая имеет большинство в штате. Поэтому, исходя из этих объективных данных, можно отметить, что состав избирательных комиссий на выборах в России объективен, что является залогом легитимности самих выборов».