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Эксперт SuperJob рассказал, когда саратовцам выгоднее брать отпуск в 2023 году тем, кто получает оклад и работает пятидневную рабочую неделю

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Наталья Голованова, руководитель аналитического и исследовательского центра Superjob объяснила, как поступить саратовцам, которые уже сейчас планируют свой отпуск на 2023 год и хотят максимально выиграть при этом в деньгах.

29 августа 2022 года Председатель Правительства РФ М. В. Мишустин подписал Постановление № 1505, в котором определено, какие выходные дни будут переноситься в 2023 году. Это значит, что мы уже сегодня знаем все нерабочие дни 2023 года и можем точно сказать, какие месяцы будут для работника (получающего оклад и работающего на условиях пятидневной рабочей недели) более выгодны для ежегодного отпуска.

Правительство РФ приняло решение перенести в 2023 году следующие выходные дни:

- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;

- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

В 2023 году работающие по графику пятидневной рабочей недели будут отдыхать:

- с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

- 23 февраля по 26 февраля;

- 8 марта;

- с 29 апреля по 1 мая;

- с 6 мая по 9 мая;

- 10 июня по 12 июня;

- с 4 ноября по 6 ноября.

Наталья Голованова, руководитель аналитического и исследовательского центра Superjob перечислила самые выгодные и самые невыгодные месяцы с точки зрения отпускных выплат. Эксперт поясняет, что самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март.

Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь.

Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой.

К самым невыгодным для ежегодно оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май.

Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то скорее всего потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату.

В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце.

По закону, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. То есть, к примеру, если работник получает оклад 50 000 руб. в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе 2023 года и за 23 отработанных дня в августе 2023-го. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной.

Поэтому в месяце с небольшим количеством рабочих дней выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу в доходах. А в те месяцы, где рабочих дней много, брать отпуск выгоднее.