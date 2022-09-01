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В Саратове провели финальные занятия «Школы социальной активности граждан старшего поколения»

Новости
В Саратове провели финальные занятия «Школы социальной активности граждан старшего поколения»

Проект «Школа социальной активности граждан старшего поколения» реализовался в рамках национального проекта «Демография» при поддержке администрации города Саратова и областного министерства здравоохранения.

Цель проекта - создание условий для увеличения периода активного долголетия, улучшения качества и продолжительности здоровой жизни представителей «серебряного возраста». А также получение новых знаний, навыков, идей для занятости (в том числе профессиональной), развитие творческих способностей. Особое значение это имеет в период завершения трудовой деятельности и смены привычных социальных ролей.

Финальное мероприятие «Школы социальной активности граждан старшего поколения» было проведено для пенсионеров Заводского и Гагаринского районов г. Саратова на базе ДООЦ «Дубки». Специалисты Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики организовали работу медицинской площадки, на которой все желающие смогли пройти экспресс-обследование и по его итогам получить оценку состояния своего здоровья.

Все участники мероприятия получили консультации по профилактике вредных привычек, сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний, по вопросам рационального питания, физической активности и здорового образа жизни, а также листовки профилактической направленности.

«Хотите жить дольше и качественнее — нагружайте интеллект, продолжайте обучение, открывайте для себя, что‑то новое. Никто «не оторвет» человека от телевизора и не поднимет с дивана, если он сам того не захочет. Хотите прожить дольше и интереснее — поднимайтесь!

Займитесь самообразованием, не имейте лишних килограммов, ведите активный образ жизни, найдите увлечение, выделите время на физкультуру, хорошо высыпайтесь. И самое главное: постоянно помните о том, что жить — это здорово!», - напомнила главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.

Всего медицинскую площадку 30 августа в детском оздоровительном лагере «Дубки» посетило более 100 человек.