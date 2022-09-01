С 8 по 14 сентября в Саратове в Девятнадцатый раз пройдёт Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

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- В этом году на фестиваль прислали 2004 заявки из 108 стран мира, рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Всего в конкурсные программы были отобраны 111 фильмов. Зрителей фестиваля ждёт 5 конкурсных программ. Основной международный конкурс, в который вошли 22 ленты из России, Бельгии, Турции, Чили, Германии, Венгрии, Португалии, Китая, Аргентины, Нидерландов, Израиля и Эфиопии. Показы этой программы пройдут с 9 по 12 сентября в Большом зале Дома кино.Вторая конкурсная программа – «Саратов – открытый город» состоит также из 22 документальных фильмов из России, Азербайджана, Сербии, Бразилии, Франции, Нидерландов, Китая, Румынии, Германии. Зрители смогут оценить их с 10 по 12 сентября в Малом зале Дома кино.«Наша кинофабрика» (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове) откроет фестивальную программу 8 сентября в Большом зале Дома кино. В этой программе соревнуются 29 видеоработ.Уже во второй раз на фестивале мы покажем короткометражные фильмы в отдельной программе «КОРОТКО». В неё вошли 29 работ из России, Венгрии, Республики Корея, Пакистана, Турции, США, Испании, Словении, Ирака, Китая, Португалии, Мексики, Германии, Индии, Марокко, Люксембурга, Киргизии, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана. Показы пройдут на нескольких площадках города, победитель определится зрительским голосованием.В программу фильмов об искусстве «САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ.ART» вошли 9 фильмов из России, Италии, Бразилии, Германии, Великобритании, США. Они будут показаны в Театральном институте Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, их судьбу также решат зрители.Полная программа фестиваля будет доступна в ближайшие дни