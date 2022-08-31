Лада Мокроусова: «Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах»

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«Мне стало известно о недопустимом случае, который произошел накануне на проспекте Столыпина. Гражданин принес питона на главную пешеходную улицу города, чтобы пофотографироваться. Это совершенно неприемлемый поступок! Животное представляет угрозу не только для хозяина, но также для жителей нашего города, которые ежедневно выходят на прогулки на проспект. Мы обязаны отдавать отчет в своих поступках и ценить жизнь и спокойствие других людей, не подвергать их опасности. Необходимо понимать, что это дикое животное, которое должно находиться в своей привычной среде обитания – и это не городские улицы. Подобные случаи происходили и в других населенных пунктах: в Казани, в Новосибирске, в Самарской области – однако я считаю, что это из ряда вон выходящие ситуации, это ненормально и такого не должно случаться. Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах, где за ними осуществляется надлежащий уход и где они не представляют угрозу для посетителей. Администрацией Фрунзенского района, на чьей территории произошел этот случай, направлено обращение в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку действиям хозяина и приняли меры в рамках имеющихся полномочий», - заключила Лада Мокроусова.