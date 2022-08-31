31 августа 2022 СРЕДА
Новости
12:35 | 31 августа
С 8 по 14 сентября в Саратове в Девятнадцатый раз пройдёт Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
11:44 | 31 августа
Лада Мокроусова: «Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах»
10:50 | 31 августа
SuperJob: жители Саратова счастливы на 3,51 балла из 5
09:55 | 31 августа
Августовское совещание педагогов дало старт новому учебному году
09:00 | 31 августа
В Саратове 1 сентября появится 2000 новых ученических мест
16:14 | 30 августа
В Саратовской области заканчивается летняя оздоровительная кампания
15:21 | 30 августа
Саратовские бизнесмены завершили обучение по программе «Школа предпринимательства»
14:39 | 30 августа
В Саратове прошел митинг в честь спецназа России
13:47 | 30 августа
Саратовский "Арабеск" победил в XVIII Международном конкурсе хореографического искусства «Золотой каблучок»
12:33 | 30 августа
Состоится VIII Всероссийский молодежный форум Всероссийского общества глухих
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Лада Мокроусова: «Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах»

Новости
Лада Мокроусова: «Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах»Лада Мокроусова: «Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах»

Исполняющая обязанности мэра Саратова Лада Мокроусова прокомментировала информацию о том, что на проспекте Столыпина жители города видели питона.

«Мне стало известно о недопустимом случае, который произошел накануне на проспекте Столыпина. Гражданин принес питона на главную пешеходную улицу города, чтобы пофотографироваться. Это совершенно неприемлемый поступок! Животное представляет угрозу не только для хозяина, но также для жителей нашего города, которые ежедневно выходят на прогулки на проспект. Мы обязаны отдавать отчет в своих поступках и ценить жизнь и спокойствие других людей, не подвергать их опасности. Необходимо понимать, что это дикое животное, которое должно находиться в своей привычной среде обитания – и это не городские улицы. Подобные случаи происходили и в других населенных пунктах: в Казани, в Новосибирске, в Самарской области – однако я считаю, что это из ряда вон выходящие ситуации, это ненормально и такого не должно случаться. Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах, где за ними осуществляется надлежащий уход и где они не представляют угрозу для посетителей. Администрацией Фрунзенского района, на чьей территории произошел этот случай, направлено обращение в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку действиям хозяина и приняли меры в рамках имеющихся полномочий», - заключила Лада Мокроусова.