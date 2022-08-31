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Августовское совещание педагогов дало старт новому учебному году

Новости
Августовское совещание педагогов дало старт новому учебному году

30 августа завершился двухнедельный марафон сессий, треков, переговорных площадок регионального Форума, прошедших с 18 по 26 августа.

Более 20 тысяч педагогов, управленцев, общественников, экспертов подробно обсудили важные темы для федеральной и региональной повестки: «Идеология современного воспитания», «Новые подходы кадровой политики региона», «Построение единого образовательного пространства», «Новые вызовы в развитии профессионального образования», «Переход к цифровому образованию». Были выработаны региональные подходы к решению задач, основываясь на общей стратегии развития образования.

Для участия в педагогической конференции прибыли делегации от всех образовательных учреждений области, а также представители педагогического сообщества Сватовского района ЛНР. Глава региона Роман Бусаргин в своем приветственном обращении к участникам Форума рассказал о создании необходимых условий для предоставления качественного образования в Саратовской области. В режиме ВКС Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал о вызовах к системе образования и их решении. О том, какова роль вузов в повышении качественного развития региона поделился председатель Совета ректоров вузов Саратовской области Виктор Чепляев. Ответ на вопрос «Как нужно готовить квалифицированные кадры, продолжая идею применения знаний на практике?» в своем выступлении представил заместитель генерального директора по персоналу энгельсского опытно-конструкторского бюро «Сигнал» им. Глухарева Марат Мухамедьяров. О том, какие новые задачи и методы их решения в организации воспитательной работы в школе, рассказала региональный координатор регионального отделения общероссийской организации «Российское Движение школьников» Татьяна Кениг. Какова реальность и перспективы развития системы образования региона в своем докладе представил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.

«В основу управленческих решений должны быть положены не погоня за лозунгами, а обоснованное прогнозирование плановых значений и системное развитие. Обеспечить позитивную динамику способны руководители и управленческие команды, мыслящие стратегически, способные ответственно ставить амбициозные цели и достигать их. Сегодня мы вплотную подошли к формированию единых региональных подходов к оценке деятельности руководителей муниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных организаций. В новом учебном году их деятельность будет оцениваться через систему ключевых показателей, прошедших обсуждение во всех районах области. Результаты могут быть использованы в системе аттестации и назначения на должность «руководителя», в качестве механизмов стимулирования, а также помогут выявить управленческие дефициты и организовать адресную помощь», - рассказал Михаил Орлов.

На пленарной сессии Форума подвели итоги прошлого учебного года и наметили планы на новый, 2022-2023, учебный год. Завершением пленарной сессии стало почетное награждение педагогов, управленцев и обучающихся.