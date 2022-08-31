31 августа 2022 СРЕДА
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В Саратове 1 сентября появится 2000 новых ученических мест

Новости
В Саратове 1 сентября появится 2000 новых ученических мест

Вячеслав Володин осмотрел две обновленные школы в Саратове. Ранее к нему обращались учителя и родители учеников с просьбой помочь в расширении учреждений, так как был дефицит ученических мест.

В школе №5 после появления пристройки на 900 мест смогут обучаться 1700 школьников – вторая смена будет не нужна. В старом корпусе проведен капремонт. Это будет одна из самых крупных школ в городе.

Готова к новому учебному году и еще одна школа – 84-ая. В ней также появилась пристройка, а в существующем корпусе провели капитальный ремонт. В новом корпусе будет располагаться бассейн.

Построили в Саратове в этом году и новую школу с бассейном – в микрорайоне Иволгино – на 825 мест.

С 1 сентября в школах всех районов Саратова при поддержке Володина заработают бесплатные группы продленного дня.