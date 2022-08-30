В Саратовской области заканчивается летняя оздоровительная кампания

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Для саратовских школьников и юных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в лагерях организован полезный и интересный досуг – различные конкурсы, викторины, квесты, спортивные состязания, творческие мастер-классы, спектакли, экскурсии в музеи.Например, в социально-оздоровительном центре «Лазурный» заканчивается четвертая оздоровительная инклюзивная смена, в которой отдыхают 83 ребенка из подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики. На протяжении всей смены для ребят проходили танцевальные флешмобы, спартакиады, в том числе День спортивных рекордов, игра на сплочение «Счастливый случай», мероприятия в честь Дня российского флага, тематические дискотеки, конкурсы рисунков на асфальте.Дети из Сватовского района побывали на экскурсиях в Балаковском планетарии, музее истории Балаково, покатались на лошадях в конно-спортивном клубе «Дерби».А в понедельник в лагере «Лазурный» прошли мероприятия, посвященные закрытию лагерной смены – праздничный концерт «Дружба народов» и дискотека.В проведении концерта приняли самые творческие и креативные ребята, отдыхающие в лагере. Номера они готовили совместно в течение всей лагерной смены и смогли удивить зрителей интересными вокальными и танцевальными композициями.«Очень жаль, что смена закончилась! Так не хочется уезжать из лагеря, ведь здесь я нашла столько новых друзей. Очень надеюсь, что на будущий год обязательно сюда приеду», - поделилась впечатлениями школьница из Саратова Анастасия.«Мы очень старались сделать так, чтобы ребята, в том числе наши гости из Сватовского района ЛНР, хорошо отдохнули, набрались отличных впечатлений, сил и здоровья на весь новый учебный год. Помимо интересного и насыщенного досуга для детей в центре «Лазурный» были организованы оздоровительные процедуры – физио-, магнито- и лазеро-терапия, курсы массажа, сеансы в галокамере, кислородные коктейли. Кроме того, погода позволила практически ежедневно проводить для детей занятия в бассейне», - рассказал директор социально-оздоровительного центра «Лазурный» Олег Овчинников.Напомним, по всем вопросам детского отдыха и оздоровления продолжает работу телефон горячей линии 8(845-2) 98-26-54.