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Саратовские бизнесмены завершили обучение по программе «Школа предпринимательства»

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Завершилась обучающая программа «Школа предпринимательства», разработанная АО «Корпорация МСП» совместно с российскими общественными организациями и высшими учебными заведениями, осуществляющими деятельность в области поддержки бизнеса.

Обучающая программа прошла в Центре «Мой бизнес» Саратовской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии минэкономразвития области.

На протяжении двух недель предприниматели учились анализировать свой проект, выстраивать стратегию предприятия, ставить цели для роста бизнеса, осваивали грамотное планирование маркетингового продвижения. Участники познакомились с основами социального предпринимательства, мерами господдержки, а также инструментами продвижения и привлечения финансирования под социальные и социально-предпринимательские проекты, изучили особенности управления предприятием и ведение управленческого учёта.

По итогам обучения по программе «Школа предпринимательства» участники провели полный анализ действующего предприятия и разработали план по развитию бизнеса.

Предприниматели поделились своими впечатлениями от прохождения обучения.

«Обучение понравилось. Информация была полезной. Для меня особенно актуально было узнать про социальное предпринимательство и получить ответы на интересующие вопросы», - рассказала бухгалтер Анна Криганчук.

«Организаторы и лекторы – молодцы! Бесплатно давать знания – это ценно. За несколько дней я получила очень много полезной информации. Это отличный проект!», - поделилась логопед и репетитор по подготовке детей к школе Анжела Хмелевская.