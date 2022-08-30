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В Саратове прошел митинг в честь спецназа России

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29 августа 2022 года в сквере на Князевском взвозе у памятника «Памяти павших бойцов спецназа» состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню подразделений специального назначения внутренних войск МВД России.

Мероприятие состоялось по инициативе Совета ветеранов 20-го отряда специального назначения ВВ МВД России, совместно с региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

Участниками митинга стали приглашённые официальные лица, семьи погибших спецназовцев, представители ветеранских организаций, ОМОН, СОБР, действующие военнослужащие войск Национальной гвардии и жители города Саратова.

В ходе мероприятия ветеранов спецназа и участников боевых действий наградили почётными грамотами и медалями, традиционно были вручены подарки семьям бойцов, не вернувшихся с задания.

Руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов вручил ценные подарки с символикой 25-летия создания организации ветеранам спецназа, принимающим активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности.

Герой Российской Федерации Александр Янклович зачитал список погибших при исполнении служебных обязанностей, после чего присутствующие почтили их память минутой молчания.

Завершением митинга в сквере на Князевском Взвозе стало возложение к подножию памятника венков и цветов.