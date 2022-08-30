Определен состав Менделеевской экологической экспедиции 2022

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В команды вошли школьники и педагоги «Менделеевских классов», а также студенты и преподаватели вузов научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» из шести регионов страны. Об этом сообщает сайт Федерального экологического оператора Росатома.Менделеевская экологическая экспедиция пройдет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 11 по 16 сентября.В команды вошли авторы лучших проектов в сфере решения проблем загрязнения атмосферы и почвы, ликвидации накопленного экологического вреда, альтернативной энергетики, переработки отходов и др.Подготовка экспедиции проводится при совместной деятельности Федерального экологического оператора (предприятие Росатома), сети Информационных центров по атомной энергии и научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Проект входит в программу мероприятий «Престиж работы в промышленной экологии» в составе нацпроекта «Экология».В программу экспедиции включены тематические дни: гидрогеология, антропогенное воздействие, биоразнообразие, а также развлекательные и образовательные программы от организаторов экспедиции. Кроме того, для участников запланирована культурно-историческая программа по Санкт-Петербургу и Кронштадту, экскурсии на Балтийский завод и в музей Ленинградской атомной электростанции.В ходе экспедиции участники проведут самостоятельные исследования на базе полевой лаборатории; получат опыт в инвентаризации видов растений и животных в зонах с высокой антропогенной нагрузкой и особо охраняемых природных территориях.В состав команд вошли педагог и учащиеся школы пос. Михайловский Зайцев Владимир Владимирович (руководитель группы), Коноплев Кирилл, Коваленко Елизавета, Серватова Полина и представители СГТУ им. Гагарина Ю.А. Веденеева Наталья Владимировна (руководитель группы) Тихонова Евгения, Погодин Игорь, Товмасян Каринэ.