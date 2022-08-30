Состоится VIII Всероссийский молодежный форум Всероссийского общества глухих

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Целью форума является воспитание лидерских качеств у молодежи с проблемами слуха, создание дискуссионной площадки между молодежью и руководящими и исполнительными органами Всероссийского общества глухих.Участниками станут 150 молодых людей из числа молодых членов общества из регионов России с нарушением слуха в возрасте от 18 до 35 лет.В программе форума планируются выступления и мастер-классы слабослышащих спикеров, игры и воркшопы. Также участники смогут обменяться опытом организации работы со слабослышащей молодежью в своих регионах. Помимо этого, на мероприятии состоится вручение премии «Молодой лидер года - 2022».