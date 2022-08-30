Саратовский "Арабеск" победил в XVIII Международном конкурсе хореографического искусства «Золотой каблучок»

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В номинации классический танец возрастная категория 13-16 лет коллектив театра танца «Арабеск» был удостоен дипломом лауреата 2 степени. В номинации классический танец, соло участницы театра танца «Арабеск» Тимонина Алина (возрастная категория 14 лет) завоевала диплом лауреата 1 степени, Мурыгина Виолетта (возрастная категория 12 лет) — диплом лауреата 3 степени, а Кнейб Елизавета (возрастная группа 12 лет) — диплом 1 степени!