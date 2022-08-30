Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили Спартакиаду-2022 победой
Вчера сборная Саратовской области провела свой заключительный матч на Спартакиаде 2022 с командой Санкт-Петербурга за пятое место.
Первый тайм не получился у наших ребят. Походу игрового отрезка преимущество соперника достигало пяти мячей. Итог первой половины встречи 17:21. Во втором тайме "волжанам" удалось переломить ход неудачно складывающегося матча и одержать победу 34:32.
Саратовская область:
Сергеев - 45%
Нанов - 9, Сазонов - 6, Размаев - 5, Трофимец - 5, Пономарёв - 4, Мусаев - 3, Филиппов - 1, Елистратов - 1.