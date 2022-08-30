30 августа 2022 ВТОРНИК
Новости
16:14 | 30 августа
В Саратовской области заканчивается летняя оздоровительная кампания
15:21 | 30 августа
Саратовские бизнесмены завершили обучение по программе «Школа предпринимательства»
14:39 | 30 августа
В Саратове прошел митинг в честь спецназа России
13:47 | 30 августа
Саратовский "Арабеск" победил в XVIII Международном конкурсе хореографического искусства «Золотой каблучок»
12:33 | 30 августа
Состоится VIII Всероссийский молодежный форум Всероссийского общества глухих
11:19 | 30 августа
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
11:14 | 30 августа
Определен состав Менделеевской экологической экспедиции 2022
10:49 | 30 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили Спартакиаду-2022 победой
09:55 | 30 августа
Состоятся празднования в честь 260-летия Балакова и 30-летия концерна «Росэнергоатом»
09:00 | 30 августа
«Сокол» дома победил «Сатурн»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили Спартакиаду-2022 победой

Новости
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили Спартакиаду-2022 победой

Вчера сборная Саратовской области провела свой заключительный матч на Спартакиаде 2022 с командой Санкт-Петербурга за пятое место.

Первый тайм не получился у наших ребят. Походу игрового отрезка преимущество соперника достигало пяти мячей. Итог первой половины встречи 17:21. Во втором тайме "волжанам" удалось переломить ход неудачно складывающегося матча и одержать победу 34:32.

Саратовская область:
Сергеев - 45%
Нанов - 9, Сазонов - 6, Размаев - 5, Трофимец - 5, Пономарёв - 4, Мусаев - 3, Филиппов - 1, Елистратов - 1.