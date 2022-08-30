Состоятся празднования в честь 260-летия Балакова и 30-летия концерна «Росэнергоатом»
2 и 3 сентября в Саратовской области состоится празднование 260-летия Балакова и 30-летия концерна «Росэнергоатом». Мероприятия подготовлены администрацией Балаковского района и Балаковской АЭС.
2 сентября в парке «Энергетик» гостей ждут научные опыты, кинотеатр под открытым небом, театральные представления, фотозона, печать на магнитах, аниматоры, фокусы, викторины, выступление артистов.
Запланирован рок-фестиваль. Выступят кавер-группы «Данс Парк», рок-коллективы «Фильтр» и «Сакма», фаер-шоу и фейерверк.
3 сентября в парке «Энергетик» пройдет легкоатлетический «Забег атомных городов». На центральной площади состоятся показательные выступления по видам спорта, которые поддерживает и развивает АЭС. Вечером на центральной сцене выступят певец Nilleto и группа «Пропаганда», для зрителей устроят яркое лазерное шоу.