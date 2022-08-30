30 августа 2022 ВТОРНИК
Новости
16:14 | 30 августа
В Саратовской области заканчивается летняя оздоровительная кампания
15:21 | 30 августа
Саратовские бизнесмены завершили обучение по программе «Школа предпринимательства»
14:39 | 30 августа
В Саратове прошел митинг в честь спецназа России
13:47 | 30 августа
Саратовский "Арабеск" победил в XVIII Международном конкурсе хореографического искусства «Золотой каблучок»
12:33 | 30 августа
Состоится VIII Всероссийский молодежный форум Всероссийского общества глухих
11:19 | 30 августа
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
11:14 | 30 августа
Определен состав Менделеевской экологической экспедиции 2022
10:49 | 30 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили Спартакиаду-2022 победой
09:55 | 30 августа
Состоятся празднования в честь 260-летия Балакова и 30-летия концерна «Росэнергоатом»
09:00 | 30 августа
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Состоятся празднования в честь 260-летия Балакова и 30-летия концерна «Росэнергоатом»

Новости
Состоятся празднования в честь 260-летия Балакова и 30-летия концерна «Росэнергоатом»

2 и 3 сентября в Саратовской области состоится празднование 260-летия Балакова и 30-летия концерна «Росэнергоатом». Мероприятия подготовлены администрацией Балаковского района и Балаковской АЭС.

2 сентября в парке «Энергетик» гостей ждут научные опыты, кинотеатр под открытым небом, театральные представления, фотозона, печать на магнитах, аниматоры, фокусы, викторины, выступление артистов.

Запланирован рок-фестиваль. Выступят кавер-группы «Данс Парк», рок-коллективы «Фильтр» и «Сакма», фаер-шоу и фейерверк.

3 сентября в парке «Энергетик» пройдет легкоатлетический «Забег атомных городов». На центральной площади состоятся показательные выступления по видам спорта, которые поддерживает и развивает АЭС. Вечером на центральной сцене выступят певец Nilleto и группа «Пропаганда», для зрителей устроят яркое лазерное шоу.