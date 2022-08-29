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В Саратов с "Большими гастролями" едет Иркутский театр драмы

Новости


На сцене Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А. Слонова с 7 по 9 сентября пройдут гастроли Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

Приезд театра в наш город стал возможен благодаря федеральной программе «Большие гастроли». Проект реализуется Росконцертом в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом минкультуры России.

Гастроли по городам и странам, участие в крупных театральных фестивалях руководство и актерский ансамбль Иркутской Драмы ставит во главу угла своей творческой деятельности.

Саратовцы в исполнении иркутян увидят три постановки по знакомым каждому произведениям. Спектакль "Холстомер", поставленный по повести Льва Толстого и решенный на языке пластики, будет интересен театралам нашего города еще и тем, что смотреть его придется в сравнении с показанной несколькими годами ранее версией данного названия в постановке Русского драматического театра из Тбилиси. Пьеса Владимира Гуркина "Любовь и голуби", нашедшая киновоплощение в прекрасной комедии Владимира Меньшова интересна тем, насколько новыми красками заиграет знакомая до кадра история отношений взбалмошной Надюхи и доверчивого добряка Василия. Сценическая версия повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» увенчает эти большие гастроли.

НАША СПРАВКА:

Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова создан в 1850 году и по праву считается одним из старейших в России. Уже более 170 лет театр сохраняет традиции русского психологического театра, оставаясь при этом включённым в современный театральный процесс. Визитной карточкой театра является Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова, который уже более 30 лет открывает двери всем влюблённым в творчество драматурга. Своевременно зазвучал и новый Всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина, впервые проведённый в 2022 году в честь 85-летия писателя.