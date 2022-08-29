Роман Ковальский: Область продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО по намолоту зерна

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С намолотом в 319 тыс тонн лидируют хлеборобы Пугачевского района. Аграрии семи районов – Балашовского, Екатериновского, Калининского, Ершовского, Краснокутского, Энгельсского и Перелюбского намолотили более 200 тыс тонн. В 19 районах намолочено более 100 000 тонн.Одновременно с уборкой хозяйства области ведут засыпку семян озимых культур, вспашку зяби и сев озимых.Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 29 августа, засыпано 234 тыс. тонн семян озимых зерновых, что составляет 106% от потребности в 221 тыс. тонн, вспашка зяби проведена на площади 1292 тыс. га (50 % от плана), посеяно 335 тыс. га озимых зерновых культур, из которых озимой пшеницы — 298 тыс. га.