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Роман Ковальский: Область продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО по намолоту зерна

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Роман Ковальский: Область продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО по намолоту зерна

«К сегодняшнему дню в области обмолочено 1836 га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 82% от плана. Область продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО по намолоту зерна», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. Собрано 5 млн 357 тыс тонн при средней урожайности 29,2 ц/га. За последние сутки намолочено 54 тысячи тонн.

С намолотом в 319 тыс тонн лидируют хлеборобы Пугачевского района. Аграрии семи районов – Балашовского, Екатериновского, Калининского, Ершовского, Краснокутского, Энгельсского и Перелюбского намолотили более 200 тыс тонн. В 19 районах намолочено более 100 000 тонн.

Одновременно с уборкой хозяйства области ведут засыпку семян озимых культур, вспашку зяби и сев озимых.

Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 29 августа, засыпано 234 тыс. тонн семян озимых зерновых, что составляет 106% от потребности в 221 тыс. тонн, вспашка зяби проведена на площади 1292 тыс. га (50 % от плана), посеяно 335 тыс. га озимых зерновых культур, из которых озимой пшеницы — 298 тыс. га.