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Саратовцы взяли полный комплект медалей по академической гребле на Всероссийской спартакиаде

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Саратовцы взяли полный комплект медалей по академической гребле на Всероссийской спартакиаде

С 26 по 28 августа в Казани прошли соревнования в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Победителями в финальном заезде двоек без рулевого стали:

1 место - саратовский экипаж в составе Валентины Плаксиной и Марины Рубцовой.

2 место занял саратовский спортсмен Роман Ломачев.

3 место у женской четверки - Татьяна Тимошенко, Виолетта Зинина, Анастасия Кучеренко, Диана Алиева.

Лидером малого финала стал экипаж четверки парной - Константин Стасюк, Алексей Чеперёв, Никита Нестеров, Данила Ефремов.

Саратовская область в командном зачете - на 7 месте из 19 регионов.