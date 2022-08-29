Саратовцы взяли полный комплект медалей по академической гребле на Всероссийской спартакиаде
С 26 по 28 августа в Казани прошли соревнования в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Победителями в финальном заезде двоек без рулевого стали:
1 место - саратовский экипаж в составе Валентины Плаксиной и Марины Рубцовой.
2 место занял саратовский спортсмен Роман Ломачев.
3 место у женской четверки - Татьяна Тимошенко, Виолетта Зинина, Анастасия Кучеренко, Диана Алиева.
Лидером малого финала стал экипаж четверки парной - Константин Стасюк, Алексей Чеперёв, Никита Нестеров, Данила Ефремов.
Саратовская область в командном зачете - на 7 месте из 19 регионов.