Саратовцы взяли полный комплект медалей по академической гребле на Всероссийской спартакиаде

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Победителями в финальном заезде двоек без рулевого стали:1 место - саратовский экипаж в составе Валентины Плаксиной и Марины Рубцовой.2 место занял саратовский спортсмен Роман Ломачев.3 место у женской четверки - Татьяна Тимошенко, Виолетта Зинина, Анастасия Кучеренко, Диана Алиева.Лидером малого финала стал экипаж четверки парной - Константин Стасюк, Алексей Чеперёв, Никита Нестеров, Данила Ефремов.Саратовская область в командном зачете - на 7 месте из 19 регионов.