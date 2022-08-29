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В последний день лета стартует федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание»

Новости
В последний день лета стартует федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание»

С 31 августа по 2 сентября Российское общество «Знание» проведет новый федеральный Просветительский марафон «Знание».

В течение трех дней зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое другое. Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих – отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса.

Площадками Просветительского марафона станут студии в пяти городах, каждая будет освещать определенную тему. В Москве работа студии в концертном зале «Зарядье» будет посвящена теме «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Лейтмотивом площадки в Санкт-Петербурге станет тема «Знание. Сделано в России», которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала России для создания новых продуктов, а также познакомит молодежь с последними решениями в области импортозамещения. Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде познакомит слушателей с множеством культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян.

В программу марафона войдет трек «Знание. Экология» – в нем будет представлена просветительская программа площадки «Знания» на Всероссийский молодёжном экологическом форуме «Экосистема» в Камчатском крае, которая продемонстрирует преимущества осознанного образа жизни, а также раскроет актуальные инструменты для заботы об окружающей среде.

Зрители смогут увидеть выступления спикеров Просветительского марафона из любой точки страны на сайте https://marathon.znanierussia.ru , а также в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.