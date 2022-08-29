В Саратовской области состоялся фестиваль «Ершовские подсолнухи»

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В рамках фестиваля прошли мастер-классы для детей и взрослых, работали игровые площадки, выставка-продажа меда, батут «Тигриная страна», аттракцион Дартс, детский и взрослый аквагрим, показано шоу мыльных пузырей.Концертную программу представили коллективы и исполнители Ершовского, Питерского, Озинского районов.Гостям фестиваля были представлены инсталяции по мотивам известных художественных произведений, выставка декоративно-прикладного творчества, промыслов.В подворьях муниципальных образований были представлены элементы быта народов, проживающих в районе, блюда национальной кухни, традиции.Мероприятие посетила министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина.«Фестиваль «Подсолнухи» стал важной частью культурной жизни Ершовского района. Этот прекрасный проект – яркое и ожидаемое событие, где можно интересно провести время вместе с семьей, родными и близкими. Важно, что он представляет возможности и для творческих коллективов.За небольшой срок фестиваль доказал свою значимость и продолжает успешно развиваться. Главные его задачи – единство народов, сохранение культурных ценностей – все то, что собой олицетворяет подсолнух, успешно достигаются. Важна просветительская роль фестиваля в создании современного, единого культурного пространства», - отметила Наталья Трошина.