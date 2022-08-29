СГУ поздравляет Серафиму Николаевну Лапину с юбилеем

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Серафима Николаевна Лапина – кандидат географических наук, в разные годы работала старшим преподавателем, доцентом кафедры метеорологии и климатологии. Десять лет исполняла роль заместителя декана географического факультета СГУ и многие годы работала учёным секретарём Головного совета по географическим наукам. С 2003 года Серафима Николаевна член президиума Совета ветеранов СГУ. Имеет звание Почётного работника сферы образования Российской Федерации.С самого детства Серафиму Николаевна увлекала география, её завораживали кучевые облака, и эта любовь стала определяющей в выборе её жизненного и научного пути. В спектр интересов географа входят синоптическая метеорология, раздел климатологии, рассматривающий вопросы о колебании и изменении климата, медицинская климатология, экология и экономическая метеорология. Последнюю дисциплину она преподает студентам географического факультета СГУ.Общий служебный стаж Серафимы Лапиной составляет 67 лет, из них 7 лет она проработала на авиационной метеорологической станции Саратовского аэропорта, а всю остальную жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, Серафима Николаевна посвятила труду на географическом факультете СГУ. За это время она подготовила более 80 публикаций по разным темам. Кроме того, Серафима Лапина часто публикует воспоминания о своих коллегах и учителях, является автором книги «Женщины-метеорологи в моей судьбе», а в 2016 году опубликовала книгу «Детство, опалённое войной».За активную продолжительную работу С.Н. Лапина неоднократно награждалась почётными грамотами и медалями, среди них Почётная грамота Губернатора, Благодарность Министерства образования РФ за многолетний труд, медаль «Ветеран труда» и юбилейная медаль в связи со 100-летием университета.Коллектив Саратовского университета поздравляет учёного и талантливого преподавателя Серафиму Николаевну Лапину с 90-летием и желает новых научных открытий, активных и любознательных учеников, сил и крепкого здоровья.