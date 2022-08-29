В Саратове прошла военно-спортивная игра «Тропа Боевого Братства»

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Главным организатором мероприятия выступило Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».В соревнованиях приняли участие команды из 7 районов Саратовской области с общей численностью более 100 человек, в том числе члены Саратовского городского казачьего общества и воспитанники военно-патриотического клуба «71 казачья застава».Участники соревновались в четырех направлениях: «Тактическая игра на местности», «Полоса препятствий», «Метание гранаты», «Стрельба из пневматической винтовки». Дополнительно организованно учебное место «Действия личного состава с вооружением и военной техникой» под руководством инструкторов Саратовского военно-технического общества, а также «Оказание первой медицинской помощи на поле боя» под руководством военного врача 428 Военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации.По окончании мероприятия участники были награждены Грамотами и ценными подарками.