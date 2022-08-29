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Саратовская область вошла в число 22 регионов, в которых доступен сервис подтверждения личности владельца Карты болельщика
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Саратовская область вошла в число 22 регионов, в которых доступен сервис подтверждения личности владельца Карты болельщика

Новости
Саратовская область вошла в число 22 регионов, в которых доступен сервис подтверждения личности владельца Карты болельщика

Карта болельщика – цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований, без которой уже сейчас невозможно посещение матчей Российской футбольной Премьер-лиги. Ее получили уже 185 тыс. человек.

Карта используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов.

Чтобы оформить карту в первую очередь необходимо подать заявление на едином портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/fancard). В нем нужно указать

- данные паспорта;

- номер телефона;

- адрес электронной почты;

Также необходимо приложить портретное фото.

Для детей до 14 лет карту могут оформить родители или законные представители в своем личном кабинете, граждане старше 14 лет оформляют карту самостоятельно.

Далее потребуется лично обратиться в центр «Мои Документы» Кировского района г. Саратова (г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26А) и подтвердить свою личность.

Предоставление сервиса Минцифры России осуществляется в центрах «Мои Документы» по экстерриториальному принципу вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства или пребывания в Российской Федерации.

При обращении в центр сотрудники устанавливают личность гражданина, сличают фотографию, загруженную на Госуслугах с фотографией с паспорта, проверяют анкетные данные заявителя. С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, если карта болельщика оформляется на ребенка младше 14 лет. После этого на едином портале Госуслуг появится QR-код с информацией о карте.