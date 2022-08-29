МАТЧ ТВ - официальный бродкастер Первых Игр Умных городов

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Первые Игры Умных городов пройдут в Саратове 2-4 сентября. Уникальный формат мероприятия объединит в себе захватывающие спортивные состязания и насыщенную деловую программу с участием первых лиц государства и ведущих компаний цифровой сферы и градостроения. На открытии зрителей ожидают световое и лазерное шоу, официальная часть и множество сюрпризов.Спортивный блок включает в себя соревнования в государственной, молодежной, региональной и бизнес лигах. Главный судья - председатель Олимпийского совета региона Сергей Лукьянов. Участники будут выступать в командном и индивидуальном формате по 11 видам спорта, включая классические спортивные дисциплины и киберспорт.В рамках события состоятся гала-матчи по футболу, баскетболу и хоккею с участием звезд российского спорта. В сборной по баскетболу – мастер спорта России международного класса Федор Лихолитов, четырехкратный чемпион и заслуженный мастер спорта России Никита Моргунов, чемпион Европы и заслуженный мастер спорта Николай Падиус, дважды серебряный призер чемпионата мира Дмитрий Домани. На футбольное поле игр выйдут двукратный чемпион России по футболу Андрей Сметанин, пятикратный чемпион России Рамис Мамедов, бронзовый призер Олимпийских игр и мастер спорта международного класса Юрий Гаврилов, 9-кратный чемпион СССР и России Дмитрий Ананко, бронзовый призер Олимпийский игр Олег Романцев.