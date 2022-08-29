Дворце культуры «Россия» прошел День открытых дверей
Каждый год в последнее воскресенье лета в течение всего дня ГАУК СО Дворец культуры «Россия» приглашает всех желающих на День открытых дверей! По традиции ДК «Россия» приготовил яркую музыкальную программу, во время которой познакомил горожан со своими творческими коллективами.
Утром, 28 августа для детей в концерте «Россия» зажигает звезды!» приняли участие вокальные, танцевальные и театральные коллективы дворца культуры «Россия». В театральном зале выступили «Народный коллектив» театр танца «Арабеск», народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Непоседы», «Народный коллектив» детская хоровая капелла «Молодые голоса России», «Народный коллектив» театр танца и пластики «Сюита» и другие творческие объединения.
«Россия» рада всем! Каждый сможет найти себе увлечение по душе. Танцы, пение, театральное искусство, рисование, прикладное творчество, детская студия развития, военно-патриотические занятия, шахматистов и любителей шахмат. Руководители творческих объединений — признанные профессионалы, которые ведут коллективы к победе. Они готовы поделиться с вами своим мастерством» — произнесла директор Дворца культуры «Россия», заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Петровна Сынкина.
После концертной программы все желающие могли записаться в вокальные и танцевальные, а также в студии художественного и декоративно-прикладного творчества. Дети и их родители не только записались на первые занятия, но и узнали, каких успехов достигают воспитанники дворца: лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
Вечером, 28 августа, концертная программа «От «России» с любовью!» была презентована старшему поколению и молодежи у фонтана на площади около дворца, как всегда по воскресеньям. Для многочисленных зрителей — ценителей русской культуры выступали Хор ветеранов войны народный коллектив «Душа ветерана» имени С.Т. Баклушиной, фольклорно-этнографический ансамбль «Собор», ансамбль народного танца «Радуга», вокальный ансамбль «Ретро», Хор русской песни. Ярким финалом первой части концерта стали выступления любимых коллективов нашего города – вокальная группа «Офицеры запаса» и ВИА «Астория».
Завершился День открытых дверей молодежной программой «Вперед, «Россия»!». Для зрителей выступили танцевальные и вокальные коллективы: — «Калейдоскоп», «Васанти», модельно-танцевальная «Школа движений», театр танца и пластики «Сюита», «Народный коллектив» детский хореографический ансамбль «Задорный каблучок», школа Брейк-данса, солистка театра эстрадной песни «Отражение» Алена Щербакова.
Запись в коллективы дворца культуры «Россия» продолжается. Узнать о коллективах и записаться на занятия можно по телефону (8452) 35-14-22, а также по адресу: Саратов, пл. Ленина, дом 1, комната 6.