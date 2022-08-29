Дворце культуры «Россия» прошел День открытых дверей

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Утром, 28 августа для детей в концерте «Россия» зажигает звезды!» приняли участие вокальные, танцевальные и театральные коллективы дворца культуры «Россия». В театральном зале выступили «Народный коллектив» театр танца «Арабеск», народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Непоседы», «Народный коллектив» детская хоровая капелла «Молодые голоса России», «Народный коллектив» театр танца и пластики «Сюита» и другие творческие объединения.«Россия» рада всем! Каждый сможет найти себе увлечение по душе. Танцы, пение, театральное искусство, рисование, прикладное творчество, детская студия развития, военно-патриотические занятия, шахматистов и любителей шахмат. Руководители творческих объединений — признанные профессионалы, которые ведут коллективы к победе. Они готовы поделиться с вами своим мастерством» — произнесла директор Дворца культуры «Россия», заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Петровна Сынкина.После концертной программы все желающие могли записаться в вокальные и танцевальные, а также в студии художественного и декоративно-прикладного творчества. Дети и их родители не только записались на первые занятия, но и узнали, каких успехов достигают воспитанники дворца: лауреаты всероссийских и международных конкурсов.Вечером, 28 августа, концертная программа «От «России» с любовью!» была презентована старшему поколению и молодежи у фонтана на площади около дворца, как всегда по воскресеньям. Для многочисленных зрителей — ценителей русской культуры выступали Хор ветеранов войны народный коллектив «Душа ветерана» имени С.Т. Баклушиной, фольклорно-этнографический ансамбль «Собор», ансамбль народного танца «Радуга», вокальный ансамбль «Ретро», Хор русской песни. Ярким финалом первой части концерта стали выступления любимых коллективов нашего города – вокальная группа «Офицеры запаса» и ВИА «Астория».Завершился День открытых дверей молодежной программой «Вперед, «Россия»!». Для зрителей выступили танцевальные и вокальные коллективы: — «Калейдоскоп», «Васанти», модельно-танцевальная «Школа движений», театр танца и пластики «Сюита», «Народный коллектив» детский хореографический ансамбль «Задорный каблучок», школа Брейк-данса, солистка театра эстрадной песни «Отражение» Алена Щербакова.Запись в коллективы дворца культуры «Россия» продолжается. Узнать о коллективах и записаться на занятия можно по телефону (8452) 35-14-22, а также по адресу: Саратов, пл. Ленина, дом 1, комната 6.