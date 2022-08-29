Эксперты рассказали о тенденциях развития российского рынка офисного ПО

просмотров: 243

Объем рынка по итогам 2021 года составил 42,5 млрд рублей – он увеличился за год на 3,7 млрд рублей. Также эксперты J’son & Partners Consulting пересмотрели прогноз роста доли российского офисного ПО. По их мнению, к 2027 году российские платформы займут до 82% рынка, хотя ранее прогнозировалось увеличение доли с 7% в 2020 году до 40% в 2026 году. Вместе с тем доля open source ПО может снизиться до 10% (предполагалось увеличение с 15,5% до 30%), а часть зарубежных решений займет оставшиеся 8% рынка (ранее назывались цифры уменьшения с 77,5% до 30%). Ожидалось и более равномерное распределение рынка между разными типами игроков, а сейчас прогнозируется частичное перераспределение доли рынка в пользу двух российских производителей ПО – «Р7» и «МойОфис».Аналитики отмечают: ожидаемое сокращение общих темпов роста экономики РФ не повлияет на резкое увеличение темпов роста российского рынка офисного ПО в 2022–2023 годах. Чуть позже рост станет умеренным и потом замедлится – это связано с возможной реакцией госсектора и коммерческого сектора на требования государства по импортозамещению и с учетом скорости принятия решений, проведения закупок и внедрения. В среднем темп роста (CAGR) ежегодно составит 10–12% в 2022–2027 годах.Драйверами динамики, по мнению экспертов, выступают активные действия государства по поддержке отечественных производителей и импортозамещению; уход с российского рынка зарубежных игроков; необходимость обеспечения информационной безопасности и цифрового суверенитета как государственными, так и коммерческими предприятиями; последовательная политика Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; рост лояльности потребителей к российскому ПО; повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО; усилия вендоров по улучшению функционала; усиление требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных.