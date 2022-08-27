Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров осмотрели новые производственные линии биомедицинского комплекса

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На следующей неделе Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров планируют посетить Саратов в рамках проведения I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом». Они примут участие в деловой программе – пленарном заседании «Умный город в отраслевых стратегиях цифровой трансформации».В Кирове совместно с полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым и временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Соколовым он посетил биомедицинский комплекс «Нанолек» и электромашиностроительный завод «Лепсе», которые являются участниками проектов, вошедших в число приоритетных в рамках института кураторства, введенного председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В мероприятии также принял участие генеральный директор Федерального научного Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.М.П.Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.Участники обсудили возможности расширения производств и тиражирование используемых технологий для ускоренного выполнения поручений Президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета России.На биомедицинском комплексе «Нанолек» Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров осмотрели производственные линии твердых лекарственных форм. Также предприятие в прошлом году начало сотрудничать с Центром им. М. П. Чумакова РАН. Было запущено производство вакцины от коронавируса «Ковивак». Кроме того, началось создание цеха производства активных фармацевтических субстанций – основного компонента вакцин от вируса папилломы человека (ВПЧ). Ее выпуск планируется в 2025 году.Также Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров посетили электромашиностроительный завод «Лепсе». Предприятие выпускает более 600 типов авиационных электроагрегатов, применяемых на всех типах самолётов, вертолётов и на ракетно-космических объектах, а также различные виды гражданской продукции.«Запуск новой линии производства на биомедицинском комплексе позволит создать 500 новых рабочих мест. Электромашзавод также предлагает широкий спектр вакансий. Ему предложено принять участие в работе индустриальных центров компетенций, сформированных по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина. Это позволит заводу более оперативно перейти на отечественное ПО. Кроме того, в рамках новых федпроектов выстроим вертикаль эффективной подготовки кадров для предприятия», - отметил Дмитрий Чернышенко.«Важно сохранить рабочие места и интеллектуальный капитал предприятия, который позволяет коллективу успешно разрабатывать и осваивать новые виды продукции гражданского и промышленного назначения. В целом руководство региона вникает в проблемы бизнеса в сложившейся ситуации. Надо способствовать росту производства, поддержанию логистических цепочек и появлению новых технологий и лидеров рынка», – сказал Игорь Комаров.