Гандболисты разделили пятое место на Спартакиаде сильнейших

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«Волжское дерби» против соперников из Астраханской области не уложилось в основное время - 31:31. Наши гандболисты смогли отыграть три мяча, составлявшие преимущество соседей после первого тайма. Судьба путевки в полуфинал решилась в последней атаке дополнительного времени. Ее реализовали астраханцы - 38:37.Саратовцы разделили пятое место на Спартакиаде. В группе они стали третьими, выиграв три матчи и проиграв два.18:35