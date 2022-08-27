Гандболисты разделили пятое место на Спартакиаде сильнейших
26 августа в Чехове (Московская область) гандболисты Саратовской области проиграли четвертьфинальный матч Спартакиады сильнейших спортсменов России.
«Волжское дерби» против соперников из Астраханской области не уложилось в основное время - 31:31. Наши гандболисты смогли отыграть три мяча, составлявшие преимущество соседей после первого тайма. Судьба путевки в полуфинал решилась в последней атаке дополнительного времени. Ее реализовали астраханцы - 38:37.
Саратовцы разделили пятое место на Спартакиаде. В группе они стали третьими, выиграв три матчи и проиграв два.18:35