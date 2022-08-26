Общественная палата Саратовской области организует общественное наблюдение и «горячую линию» в дни голосования

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«В этом году в течение всех трех дней голосования в Общественной палате Саратовской области будет работать «горячая линия», куда сможет обратиться любой желающий, любой общественный наблюдатель и получить квалифицированную помощь и необходимые разъяснения относительно хода и порядка проведения голосования. Как и в прошлые годы, сформированы мобильные группы, которые будут осуществлять свою деятельность не только на территории Саратова, но и в муниципальных районах области, также будет отдельная мобильная группа из членов ОНК региона для решения спорных ситуаций, которые могут возникнуть в местах принудительного содержания. Как и в прошлом году, будет работать Центр видеонаблюдения, но в этом году это только один день – 11 сентября, там 24 часа будут дежурить члены Общественной палаты,» — сообщил присутствующим Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.По единогласному решению членов Общественной палаты области был утвержден порядок работы «горячей линии» в Общественной палате Саратовской области в дни голосования: с 09 по 11 сентября с 08:00 до 20:00 по номеру: 8 (8452) 26-31-37. Также были утверждены график дежурств мобильных групп, график дежурств в Центре видеонаблюдения и в Общественной палате Саратовской области, в том числе на телефоне «горячей линии».