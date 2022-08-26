Балаковцу присвоено почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации»
Президент Владимир Путин издал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В списке награжденных – житель Саратовской области.
Почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено оператору дистанционного пульта управления в химическом производстве Балаковского филиала АО «Апатит» в Саратовской области Сохибу Валиеву.
Ранее за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена заместитель директора Балаковского филиала АО «Апатит» Наталья Красильникова.