В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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Жители города приглашаются за покупками на сельскохозяйственный рынок в пос. Юбилейный, а также в Заводской район на пересечение улиц Пензенская - Томская и в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61), где смогут приобрести продукцию местных производителей. Площадки будут работать в штатном режиме.По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.