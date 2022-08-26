Саратовские студенты получили сертификаты с приглашением на трудоустройство

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Система стажировок студентов-химиков была разработана для программы «Студтуризм.рф» Поволжским государственным университетом сервиса и предприятием нефтехимического комплекса «Тольяттикаучук». Она нацелена на знакомство обучающихся с производством и демонстрацию условий для последующего трудоустройства. Особенностью программы стало приглашение не только студентов региональных профильных вузов, но и других субъектов РФ. Всего в потоке приняли участие 15 студентов, в том числе от Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. стажерами стали 7 студентов.«На сегодняшний день к реализации профориентационного трека федеральной Программы молодежного и студенческого туризма уже подключилось 195 вузов в 80 регионах. Первый проект трека стартовал в Самарской области и стал успешной коллаборацией университета, программ Студтуризм.рф, Росмолодёжь.Карьера, проекта «Больше, чем путешествие» платформы Россия – страна возможностей и ведущего предприятия нефтехимического комплекса. Студенты получили отличную стажировку, а самые мотивированные – приглашение на трудоустройство. Этот успешный опыт уже в ближайшее время мы планируем реализовать ещё в 19 регионах», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.На торжественном закрытии стажировочной смены генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов вручил три сертификата с приглашением на трудоустройство студентам 2 вузов: Андрею Дерябину и Дарье Шепелевой, студентам 4 курса СГТУ, и Дарине Начаровой, студентке 5 курса Самарского государственного технического университета.«В этом проекте мы совместно решаем вопрос трудоустройства молодых специалистов в нашей стране, раскрываем инфраструктурную привлекательность регионов и возможности промышленных предприятий. «Тольяттикаучук» ждет талантливую активную молодёжь. Молодые специалисты перенимают у нас лучшие практики, делятся своим видением», – сказал генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.Благодаря программе проекта студенты смогли погрузиться в процессы и технологии получения синтетических каучуков, посетить основные производства, где опытные наставники поделились своими знаниями и предоставили возможность поработать на оборудовании. Студенты также познакомились с корпоративной культурой и молодежной политикой предприятия.Дарья Шепелёва, студентка 4 курса направления «Химическая технология» СГТУ: «Я благодарю всех организаторов проектов «Студтуризм.рф» и «Больше, чем путешествие», Росмолодёжь, Тольяттикаучук, университеты за то, что дали нам возможность побывать на предприятии, увидеть изнутри, как все работает и попробовать что-то сделать самостоятельно. Я наконец-то поняла, кем я могу работать как химик-технолог, сколько зарабатывать, какие карьерные возможности у меня есть».Справочно:Организаторы проекта: Программа молодежного и студенческого туризма Студтуризм.рф, проект «Больше, чем работа» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Поволжский государственный университет сервиса, ООО «Тольяттикаучук».Программа молодежного и студенческого туризма «Студтуризм.рф» направлена на создание единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития. Программа стартовала в 2021 году и охватывает на сегодняшний день 195 вузов в 80 регионах страны. Участниками проекта могут стать студенты, аспиранты, победители или активисты конкурсов или программ платформы «Россия – страна возможностей», а также молодые специалисты до 35 лет. Они имеют возможность в период летних каникул проживать в кампусах вузов и принимать участие в программе по трем направлениям: «научно-популярному», «профориентационному», «культурно-познавательному». Проект реализуется в соответствии с поручением Президента РФ о разработке и реализации плана мероприятий по развитию научно-популярного туризма в Российской Федерации в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Напомним, СГТУ имени Гагарина Ю.А. присоединился к реализации программы в 2022 году. Путешествующим студентам из российских вузов Политех предлагает размещение в комфортабельных номерах общежития №3 университетского кампуса. В рамках научно-популярного и культурно-познавательного трэков программы иногородним студентам предлагается ознакомление с инфраструктурой научно-информационного центра, пешие прогулки по культурно-историческому центру Саратова в сопровождении профессионального экскурсовода, городские прогулки по улицам, названным именами Героев Советского Союза, в сопровождении студентов направления «Туризм».