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Политологи отметили конкурентность предстоящих выборов

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Саратовские политологи прокомментировали ход избирательного процесса в регионе.

Доктор политических наук, директор Центра психолого-экономических исследований ПИУ имени П.А. Столыпина—филиала РАНХиГС Сергей Хлыстунов:

«Есть основания предположить, что предстоящие в Саратовской области выборы войдут в историю как предельно конкурентные - в среднем по пять человек, и на должность губернатора, и на мандат депутата областной Думы. Разумеется, шансы у всех очень разные, но сам факт участия в выборах 345 кандидатов, говорит о том, что совокупное электоральное поле в нашей области активизировано. Представляется, что увеличение числа кандидатов и усиление конкурентной борьбы серьезная «школа демократии» и важная предпосылка для возможного выдвижение новых лидеров», отметил Сергей Хлыстунов.

Доцент, и.о. заведующего кафедрой политических наук ПИУ им. П.А.Столыпина - филиал РАНХиГС Иван Бирюлин считает, что «нынешний избирательный цикл характеризуется высоким уровнем партийной конкуренции». По его мнению, «это хорошо демонстрируют количественные показатели как на федеральном уровне, так и в нашем регионе. Кандидатов на выборах в России в этом году будет порядка 70 000 человек. Только в Саратовской области зарегистрировано 345. Средний уровень конкуренции на один мандат 6 кандидатов. Безусловно, этому способствует избирательная система. В нашей стране она справедлива, открыта и прозрачна, способствует привлечению молодых кандидатов».

Иван Бирюлин обращает внимание на то, что отмечается минимальное количество отказов в регистрации кандидатов и партий. «Те политические силы, которые были настроены именно на участие в выборах и конструктивную деятельность, а не на хайп прошли регистрацию и уже проводят работу с жителями. Как итог, в Единый день голосования у избирателей будет большой выбор из крупных парламентских партий и малых партий, которые также имеют своих сторонников» считает и.о. заведующего кафедрой.
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